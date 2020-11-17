AB'den 9 üyesine 14 milyar euro destek

AB Komisyonu, salgın nedeniyle hazırlanan "SURE" adlı istihdam korunma programı kapsamında talepte bulunan 9 üye ülkeye mali destek verildiğini açıkladı.

Açıklamada, istihdam programlarında kullanılmak üzere İtalya'ya 6,5 milyar euro, İspanya'ya 4 milyar euro, Yunanistan'a 2 milyar euro, Hırvatistan'a 510 milyon euro, Litvanya'ya 300 milyon euro, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne 250 milyon euro, Slovenya'ya 200 milyon euro, Malta ve Letonya'ya 120 milyon euro olmak üzere toplam 14 milyar euro finansal destek sağlandığı kaydedildi.

Program hakkında

Kovid-19 nedeniyle hazırlanan istihdam destekleme programıyla, üye ülkeler, AB Komisyonu'na ekonomilerinin boyutlarına göre toplam 25 milyar euroluk kredi teminatı verdi.

Söz konusu teminatla AB Komisyonu, sermaye piyasalarından fon toplandı. Bu kaynakla AB Komisyonu, üye ülkelere kısa süreli çalışma programları ve ücret destek programlarında kullanılmak üzere uygun koşullu ve uzun vadeli kredi sağlamaya başladı.

Söz konusu desteğin AB ülkelerine toplam 100 milyar euro finansal destek sağlaması planlanıyor.