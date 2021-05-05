AB'den dışa bağımlılığı azaltma planı

AB Komisyonu, 2020 Mart ayında yayımladığı Avrupa Sanayi Stratejisi'ni yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ve yaşanan tedarik sıkıntılarına uygun biçimde güncelledi.

Stratejiye göre, AB Komisyonu, gelecekteki krizlere hazırlık amacıyla üye ülkeler arasında kişi, mal ve hizmetlerin serbest dolaşımını sağlamak için "Tek Pazar Acil Durum Enstrümanı" kurulmasını teklif edecek.

Bu enstrüman, kritik ürün kıtlıklarının önlenmesini, üretimin hızlandırılmasını ve kamu alımlarının güçlendirilmesini sağlayacak.

AB ülkelerinde dijitalleşme hızlandırılırken ulusal makamların ürün teftiş ve veri toplama kapasiteleri artırılacak, ürünlerin piyasa gözetimi güçlendirilecek.

Ayrıca, KOBİ'leri desteklemek için önemli yatırımlar harekete geçirilecek, teknoloji alanında ve sanayide stratejik bağımlılıkla mücadele edilecek.

AB'nin başta Çin olmak üzere 3'üncü ülkelerden ithal ettiği 137 üründe dışa bağımlılık da azaltılacak. Kritik ürünlerde arz çeşitlendirilirken arz güvenliğinin artırılması ve sanayi için gerekli ham maddelerle ilaç üretimi için gerekli etkin maddelerin tedariki de sağlanacak.

Plan şunları da öngörüyor; İşlemci, yarı iletken (çip), endüstriyel veri, bulut, uzaya fırlatma ve emisyonsuz uçak gibi alanlarda üye ülkeler arası ittifaklar başlatılacak. Üye ülkelerin bu alanlardaki yatırımlara kaynak aktarmaları sağlanacak. Söz konusu yatırımlar gerekirse AB bütçesinden desteklenecek. Batarya, kritik ham maddeler ve hidrojen alanlarında kapasite geliştirilecek. Kritik ürünlerde uluslararası tedarik zincirleri çeşitlendirilecek. Bu alanda uluslararası ortaklıklar yapılacak. AB rekabet kuralları değerlendirilecek. Bunların yeşil ve dijital dönüşüme uygun olması sağlanacak.