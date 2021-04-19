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AB'den Etiyopya'ya 53,7 milyon euro yardım

Avrupa Birliği (AB), Etiyopya'ya 53,7 milyon euro insani yardım sağlayacak.

19.04.2021 - 15:01 | | AA
AB'den Etiyopya'ya 53,7 milyon euro yardım

AB Komisyonu, Etiyopya'nın Tigray bölgesinde yaşanan çatışmaların ardından ülkeye yeni insani yardım tahsis edildiğini açıkladı.

Açıklamada, çatışma ve iklim değişimi gibi nedenlerle yerlerinden edilmiş toplulukların acil ihtiyaçlarında kullanılmak üzere Etiyopya'ya 53,7 milyon euroluk fon sağlanacağı belirtildi.

Etiyopya'da diğer Afrika ülkelerinden 770 bin kadar sığınmacı bulunduğu anımsatılan açıklamada, AB'nin geçen yıl ülkeye 63 milyon euro destek sağladığı hatırlatıldı.

Etiyopya'nın kuzeyinde Tigray bölgesindeki ayrılıkçılarla güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar ile Amhara ve Oromo etnik grupları arasında yaşanan çatışmalarda yüzlerce insan hayatını kaybetti.

Birleşmiş Milletler (BM), geçen hafta Etiyopya'nın Tigray bölgesinde devam eden çatışmalar nedeniyle çok sayıda kişinin açlıktan öldüğünü açıklamıştı.

Etiyopya, isyancılara yönelik askeri operasyonun sürdüğü Tigray eyaletinde açlıktan ölümlerin yaşandığına ilişkin iddiaları reddetmişti.

Ülkede 5 Haziran'da yapılması planlanan genel seçimler öncesinde şiddet olaylarının artması dikkati çekiyor.

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