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AB'den Güney Sudan'a yardım

Avrupa Birliği (AB), Güney Sudan'a 43,5 milyon euro insani yardımda bulunacak.

22.04.2021 - 17:08 | | AA
AB'den Güney Sudan'a yardım

AB Komisyonu, kıtlık ve gıda krizi yaşanan Güney Sudan'a yeni insani yardım tahsis edildiğini açıkladı. Açıklamada, Güney Sudan'da 8 milyondan fazla insanın temel ihtiyaçlarını karşılayamadığı, 7 milyondan fazla kişinin de açlık tehdidi altında olduğu belirtildi.

Ülkenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından da ciddi biçimde etkilendiğine işaret edilen açıklamada, AB'nin Güney Sudan'a gıda ve korunma için 43,5 milyon euro insani yardım tahsis ettiği kaydedildi.

Açıklamada, AB'nin ülkeye 2020 yılında 21 milyon euro mali destek verdiği, salgın nedeniyle de kişisel koruyucu gereçler gönderdiği hatırlatıldı.

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