CANLI BORSA
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerUzmanpara Haberleri AB'den Kıbrıslı Türklere mali destek
25.08.2020 - 14:45 | | AA

AB'den Kıbrıslı Türklere mali destek

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Kıbrıslı Türkleri desteklemek üzere toplam 31,6 milyon avroluk yardım programına onay verdi.

AB'den Kıbrıslı Türklere mali destek
ABONE OL

AB Komisyonu, Kıbrıs Türk toplumuna yardım amacıyla hazırlanan programın onaylandığını duyurdu. Açıklamada, toplam 31,6 milyon avro bütçeli programla Kıbrıslı Türklere yönelik çevre, altyapı, enerji, tarım, eğitim, kültür ve sivil toplum gibi çeşitli alanlardaki yeni projelere destek sağlanacağı belirtildi.

AB'nin Kıbrıslı Türklere 2006 ile 2020 yılları arasında toplam 591 milyon avro yardım tahsis ettiği anımsatılan açıklamada, AB yardım programının ekonomik entegrasyonu ve toplumlar arası temasları geliştirmeyi hedeflediği ifade edildi.

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sel şehidi Uzman Çavuş Tok, Gümüşhane’de son yolculuğa uğurlandı

Sel şehidi Uzman Çavuş Tok, Gümüşhane’de son yolculuğa uğurlandı

Milyonları ilgilendiriyor! 7117 liradan fazla ödeyene hapis cezası

Milyonları ilgilendiriyor! 7117 liradan fazla ödeyene hapis cezası

Türkiye uçak gemisi yapacak mı?

Türkiye uçak gemisi yapacak mı?

Bekçi alımı ne zaman? 2020 Bekçilik başvruları başladı mı, şartlar neler?

Bekçi alımı ne zaman? 2020 Bekçilik başvruları başladı mı, şartlar neler?

Sıradaki Haber