AB'den Kıbrıslı Türklere mali destek

AB Komisyonu, Kıbrıs Türk toplumuna yardım amacıyla hazırlanan programın onaylandığını duyurdu. Açıklamada, toplam 31,6 milyon avro bütçeli programla Kıbrıslı Türklere yönelik çevre, altyapı, enerji, tarım, eğitim, kültür ve sivil toplum gibi çeşitli alanlardaki yeni projelere destek sağlanacağı belirtildi.

AB'nin Kıbrıslı Türklere 2006 ile 2020 yılları arasında toplam 591 milyon avro yardım tahsis ettiği anımsatılan açıklamada, AB yardım programının ekonomik entegrasyonu ve toplumlar arası temasları geliştirmeyi hedeflediği ifade edildi.