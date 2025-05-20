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AB’den Mısır’a 4 milyar euroluk destek

Avrupa Birliği (AB) kurumları, Mısır'a 4 milyar euro mali destek sağlanmasında anlaştı.

20.05.2025 - 14:08 | | AA
AB’den Mısır’a 4 milyar euroluk destek

AB Konseyi, Mısır'a yönelik makro finansal destek paketi konusunda üye ülkeler ile Avrupa Parlamentosu (AP) arasında yapılan müzakerelerde uzlaşı sağlandığını açıkladı.

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Açıklamada, AB tarafından Mısır'ın dış finansman açığının bir kısmını kapatmasına yardımcı olmak üzere 4 milyar euroluk kredi sağlanacağı belirtildi.

AB kredisinin taksitler halinde verileceğine işaret edilen açıklamada, kredi dilimlerinin serbest bırakılması için ülkenin ekonomi programını uygulaması gerekeceği kaydedildi.

Destek bu aşamadan sonra AB kurumları tarafından resmen onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek. AB Komisyonu, geçen yıl Mısır'a toplam 5 milyar euro tutarında bir mali yardım paketi hazırlamıştı.

Yakın çevresindeki ülkelere ekonomik kriz dönemlerinde makro-finansal desteklemeler sağlayabilen AB, bu kapsamda, sermaye piyasalarından uygun koşullarla borçlanıyor.

Söz konusu krediler ihtiyaç duyan ülkeye veriliyor. Alınan fonlar, söz konusu ülkenin normal şartlarda piyasalardan alabileceği kredilerden çok daha uygun ödeme koşulları içeriyor.

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