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24.02.2021 - 17:57 | | AA

AB'den roaming ücretlerinin kaldırılmasını uzatma hazırlığı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, üye ülkelerde 2017 yılından beri yürürlükte olan ve cep telefonu operatörlerinin abonelere dolaşım (roaming) ücreti uygulamamasını öngören düzenlemenin 10 yıl daha uzatılmasını teklif etti.

AB'den roaming ücretlerinin kaldırılmasını uzatma hazırlığı
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AB Komisyonu, cep telefonu abonelerinden dolaşım ücreti alınmamasını öngören ve 2022 yılında süresi dolacak olan düzenlemenin uzatılmasını içeren yeni mevzuat teklifinde bulundu.

Buna göre, AB üyesi ülkeler arasında dolaşım ücretleri uygulanmamasını içeren mevcut kurallar 10 yıl daha uzatılacak. Böylece, tüketiciler diğer AB ülkelerine gittiklerine aynı hız ve kalitede mobil bağlantıdan ilave ücret ödemeden yararlanabilecek.

AB'nin üzerinde 10 yıldan uzun bir süre çalıştığı "Evde gibi dolaşım" adlı roaming düzenlemesi 15 Haziran 2017 tarihinde yürürlüğe girmişti.

Düzenlemeyle, AB içerisinde herhangi bir ülkenin cep telefonu operatör abonesi olan kullanıcı, başka AB ülkesine gerçekleştireceği seyahatlerinde kendi operatör tarifesi ve sözleşmesi üzerinden konuşma, mesajlaşma ve veri paketlerini ilave roaming ücreti ödemeden kullanmaya başlamıştı.

Böylece, AB üyesi ülke vatandaşlarının iş, tatil ve özel seyahatlerinde bir başka AB üyesi ülke sınırlarını geçtiğinde aldığı roaming mesajları ve kullanım sınırlamaları sona ermişti.

Düzenlemeyle, AB içerisindeki seyahatlerde cep telefonu ile yapılan işlemlerde yüksek faturaların ortadan kalkması sağlanmıştı.

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