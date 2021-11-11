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AB'den şirketlere vergileri açıklama zorunluluğu

Avrupa Parlamentosu (AP) yıllık gelirleri 750 milyon euronun üzerindeki çok uluslu şirketlerin ödedikleri vergi miktarlarını açıklamalarını zorunlu hale getirecek düzenlemeye onay verdi.

11.11.2021 - 15:48 | | AA
AB'den şirketlere vergileri açıklama zorunluluğu

Brüksel'de gerçekleştirilen AP Genel Kurul oturumunda, vergide şeffaflığı artırmak için hazırlanan ülke bazında kamuya açık raporlama adlı düzenleme görüşüldü.

AP milletvekilleri, yıllık gelirleri 750 milyon euronun üzerindeki bütün çok uluslu şirketler ve iştiraklerinin AB ülkelerinde ödedikleri vergi bilgilerini kamuya açıklamasını zorunlu hale getirecek düzenlemeyi kabul etti.

Düzenlemeye göre, söz konusu şirketlerin merkezinin AB ülkelerinde olup olmaması bu durumu değiştirmeyecek.

Şirketler, kar veya zarar durumu ile her ülkede istihdam edilen kişi sayısı gibi temel bilgileri de paylaşacak.

Düzenleme, AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanmasının ardından 18 ay içinde üye ülkelerin ulusal mevzuatlarına girecek.

AB çalışmalarına göre, şirketlerin çeşitli vergiden kaçınma yöntemlerinin Avrupa'ya maliyeti yıllık 50 milyar euroyu buluyor.

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