AB'den Ukrayna'ya ilave mali destek

Göreve yeni başlayan ve ilk ziyaretini Kiev'e gerçekleştiren Costa, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile düzenledikleri basın toplantısında konuştu.

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"Göreve geldiğimiz ilk günde, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ve AB Komisyonu Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos ile birlikte Kiev'deyim." diyen Costa, bunun AB'nin Ukrayna'ya desteğini ortaya koyduğunu belirtti.

Costa, "Ukrayna'nın egemenliği, toprak bütünlüğü ve kendi sınırları saygı görmelidir." dedi.

Rusya'nın Ukrayna'daki sivil altyapı ve enerji sistemlerine yönelik saldırılarını "insanlık dışı" olarak nitelendiren Costa, AB'nin, savaşın ilk gününden beri Ukrayna ile birlikte olduğunu ve bunu devam ettireceğini vurguladı.

Costa, Ukrayna'ya insani, ekonomik, diplomatik ve askeri alanda yardım sağlamaya devam edeceklerini kaydederek, "AB, Ukrayna'nın bütçesini desteklemek için bu ay ilave 4,2 milyar euro sağlayacak. Buna ek olarak, önümüzdeki aydan itibaren tam bir yıl boyunca her ay 1,5 milyar euro yardım vermeyi planlıyoruz. Bu para, Rusya'nın dondurulmuş varlıklarından elde edilen gelirlerden sağlanacak ve askeri amaçlar için de kullanılabilecek." değerlendirmesinde bulundu.

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Rus ekonomisi üzerindeki baskıyı da artıracaklarına belirten Costa, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin rejimine karşı 15. yaptırım paketini hazırlıyoruz." diye konuştu.

Costa, Ukrayna’nın Avrupa ailesinin bir parçası olduğunu ve Ukrayna’yı AB üyesi olarak görmeyi sabırsızlıkla beklediklerini belirtti.​​​​​​​