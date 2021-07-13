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ABD'li bankaların net karı arttı

ABD'nin büyük bankalarından JP Morgan Chase ve Goldman Sachs'ın bu yılın ikinci çeyreğinde elde ettiği net kar geçen yılın aynı dönemine kıyasla artış gösterdi.

13.07.2021 - 15:49 | | AA
ABD'li bankaların net karı arttı

ABD'li yatırım bankalarından JP Morgan Chase ve Goldman Sachs, nisan-haziran dönemine ilişkin bilançolarını açıkladı.

JP Morgan Chase'ten yapılan açıklamaya göre, kurumun bu yılın ikinci çeyreğindeki net karı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 155 artarak 11,95 milyar dolara yükseldi. Söz konusu dönemde beklentilerin üzerinde kar elde eden banka, 2020'nin ikinci çeyreğinde 4,69 milyar dolar net kar açıklamıştı.

Kurumun hisse başına karı da bu yılın ikinci çeyreğinde 3,78 dolara yükseldi. Bankanın hisse başına karı, 2020'nin aynı döneminde 1,38 dolar seviyesindeydi.

JP Morgan Chase'in 2021'in ikinci çeyreğindeki geliri ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7 azalarak yaklaşık 31,4 milyar dolar oldu.

Banka, 2020'nin aynı döneminde 33,8 milyar dolar gelir elde etmişti.

Goldman Sachs'ın karı da beklentileri geride bıraktı

Goldman Sachs'tan yapılan açıklamaya göre bankanın 2020'nin ikinci çeyreğinde 373 milyon dolar olarak kaydedilen net karı bu yılın aynı döneminde 5,49 milyar dolara yükseldi.

Bu dönemde beklentilerin üzerinde kar elde eden kurumun hisse başına karı da 2021'in ikinci çeyreğinde 15,02 dolara çıktı. Bankanın hisse başına karı, 2020'nin ikinci çeyreğinde 0,53 dolar olmuştu.

Goldman Sachs'ın bu yılın ikinci çeyreğindeki geliri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artış göstererek 15,39 milyar dolara çıktı. Şirket, 2020'nin ikinci çeyreğinde 13,29 milyar dolar gelir elde etmişti.

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