ABD'li dev bankalardan yavaşlama sinyali

2021 yılında karların artmasını sağlayan halka arzlar, sermaye artırımları gibi aktivitelerde bu yıl yavaşlamanın beklenenden daha kötü olduğunu savunan Financial Times (FT) banka yöneticilerinin buna neden olarak Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını ve piyasa oynaklığını işaret ettiğini vurguladı. FT sermaye artırımı ve halka arz aktivitelerinin son haftalarda dramatik şekilde yavaşladığına işaret etti.

Deutsche Bank'ın araştırma bölümü yöneticilerinden Matt O'Connor yaptığı değerlendirmede "İlk çeyrekte sermaye piyasalarından gelirin yıllık bazda yüzde 10-20 düşmesi bekleniyordu. Şu anda düşüş yüzde 30-50 oranında" diye konuştu.

JP Morgan Chase bu yılın çeyrek mali sonuçlarını 13 Nisan'da, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley 14 Nisan'da ve Bank of America 18 Nisan'da açıklayacak.