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UzmanparaABD’li dev kurumda hack krizi kripto paraları sarstı! Bitcoin'de sert hareket
HaberlerUzmanparaABD’li dev kurumda hack krizi kripto paraları sarstı! Bitcoin'de sert hareket

ABD’li dev kurumda hack krizi kripto paraları sarstı! Bitcoin'de sert hareket

Son dönemde kripto para piyasası ABD Menkul ve Borsa Komisyonu’ndan (SEC) gelecek olası bir Bitcoin ETF onayını bekliyordu. SEC’in X hesabından tüm spot Bitcoin ETF’lerinin onaylandığı duyuruldu, ancak gerçek çok başka çıktı.

10.01.2024 - 09:21 | | UZMANPARA
ABD’li dev kurumda hack krizi kripto paraları sarstı! Bitcoin'de sert hareket

Kripto para piyasası 10 Ocak tarihine kadar ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) Bitcoin’e dayalı bir borsa yatırım fonunu (ETF) onaylamasını bekliyordu. Bugünün ilk dakikalarında SEC’in X hesabından konuyla ilgili heyecanlandıran bir paylaşım geldi. Ancak paylaşımın perde arkası çok başka çıktı. 

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DEV KURUM HACKLENDİ 

Günün ilk dakikalarında SEC’in X hesabından tüm spot Bitcoin ETF’lerinin onaylandığı duyuruldu, kritik gelişme sonrasında ilk etapta Bitcoin fiyatı 48 bin dolar seviyesine doğru hareketlendi. Ancak SEC Başkanı Gary Gensler kişisel X hesabından kurumun hesabının hacklendiğini ve ABD’li düzenleyicinin herhangi bir ETF’e onay vermediğini açıkladı. 

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20 DAKİKADA 1 MİLYON GÖRÜNTÜLEME 

Sahte duyuru 20 dakikadan kısa bir süre sonra silinmeden önce en az 1 milyon görüntülenme ile büyük ilgi toplamıştı. 

BITCOIN’DE ÇOK SERT HAREKET 

Olaya tepki olarak, Bitcoin fiyatı kısa bir süre için yaklaşık 48 bin dolara yükseldi, ancak kısa bir süre sonra 45 bin doların altına düştü. Bitcoin şu sıralarda 45 bin 974 dolar civarında hareket ediyor.  

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X’İN GÜVENLİK HESABI TARAFINDAN SALDIRI DOĞRULANDI 

Kripto para dünyasını sarsan gelişmenin ardından X’in güvenlik ekibinden açıklama geldi. X güvenlik ekibinden yapılan açıklamada “Ön soruşturmayı tamamladık ve SEC’in hesabının ele geçirildiğini teyit edebiliriz. Yaptığımız araştırmada hesabın ele geçirilmesinin X’in sistemlerinin herhangi bir şekilde ihlal edilmesinden değil, kimliği belirsiz bir kişinin SEC ile ilişkili bir telefon numarasının kontrolünü ele geçirmesinden kaynaklandığı görülmüştür. Bu doğrultuda hesabının üçüncü bir taraf aracılığıyla ele geçirildiğini doğrulayabiliriz” denildi. 

SEC’E YOĞUN TEPKİ 

SEC gibi bir kurumun X hesabının hacklenmesine kripto para dünyasından çığ gibi tepki yağdı. Kripto para piyasasının aleni bir şekilde manipüle edildiği, yatırımcıları koruyacağını söyleyen bir kurumun kendi hesabını koruyamadığı gibi sert yorumlar yapıldı.

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