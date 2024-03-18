ABD'li LNG ihracatçısından satın alma hamlesi

Venture Global'in Kurucusu ve CEO'su Mike Sabel gemi kiralamak yerine filo satın alan ilk Amerikalı LNG üreticisi olacaklarını ve ilk iki geminin bu yıl teslim edilmesinin beklendiğini söyledi. Bu hamle şirketin aracılar kullanmadan doğrudan spot piyasada kargo satmasının önünü açarak karını artırmasına ve rakiplerine karşı yeni bir avantaj elde etmesine olanak tanıyacak.

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Sabel, Venture Global'in ABD dışında başka LNG projelerini de değerlendirdiğini ve nihai bir yatırım yapmaya yakın olduğunu söyledi.

Sabel, şirketin yeni satın aldığı Güney Kore yapımı gemi filosunu yönetmek ve yükleri satmak için 50 ile 100 kişiyi işe alacağını da belirtti.