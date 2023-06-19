ABD'nin borcu 32 trilyon doları aştı

ABD'nin ulusal borcu cuma günü ilk kez 32 trilyon dolar seviyesini aştı. Borç 32 trilyon dolar seviyesine pandemi öncesinde yapılan tahminlere göre 9 yıl önce vardı.

Kongre Bütçe Ofisi tahminlerine göre borç yeni harcama kısıntıları hesaba katılsa bile 2030'a kadar 50 trilyon dolar seviyesine ulaşacak.

Peterson Vakfı tarafından yapılan projeksiyonlara göre ABD'nin borcu gelecek 30 yılda 127 trilyon dolara ulaşacak ve faiz maliyeti 2053'e kadar tüm federal gelirlerin yaklaşık yüzde 40'ına çıkacak.