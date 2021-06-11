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ABD'nin bütçe açığı 2,1 trilyon dolara ulaştı

ABD'nin bütçe açığı 8 ayda 2,1 trilyon dolara ulaştı.

11.06.2021 - 07:54 |
ABD'nin bütçe açığı 2,1 trilyon dolara ulaştı

ABD'de federal bütçe açığı 1 Ekim 2020'de başlayan mali yılın ilk 8 ayında 2 trilyon 64 milyar dolara ulaştı. 2020 mali yılında bütçe 1,88 trilyon dolar açık vermişti.

Mayıs'ta sona eren 8 ayda federal bütçe gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29 artarak 2 trilyon 607 milyar dolar olurken, harcamalar yüzde 20 artışla 4 trilyon 671 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Sadece Mayıs ayına bakıldığında federal bütçe açığı geçen yılın aynı döneminin sadece üçte biri seviyesinde, 132 milyar dolar, gerçekleşti.

Mayıs ayında bütçe gelirleri yüzde 167 artarak 464 milyar dolar olurken, harcamalar yüzde 4 artışla 596 milyar dolara çıktı. 2020'nin aynı ayında harcamalar 573 milyar dolar ve gelirler 174 milyar dolar olmuştu.

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