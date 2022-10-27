ABD ekonomisi beklentilerin üzerinde büyüdü

ABD ekonomisine yönelik 3. çeyrek GSYH rakamı açıklandı. Buna göre ekonomi yüzde 2.6 oranında büyüme gösterdi. Piyasalarda beklenti ise yüzde 2.4 oranında büyüme olacağı yönündeydi.

Aynı dönemde kişisel harcamalarda da beklentileri aşan bir performans izlendi. Buna göre kişisel harcamalar 3. çeyrekte yüzde 1,4 arttı. Bu veriye ilişkin beklenti yüzde 1 olarak belirlenmişti.

GSYH fiyat endeksi üçüncü çeyrekte beklentilerin altında kaldı. Bu dönemde fiyat endeksinde yüzde 4,1'lik artış izlendi. Beklenti yüzde 5,3 şeklindeydi. Çekirdek PCE ise öngörülere paralel şekilde yüzde 4,5 oldu.