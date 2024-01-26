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ABD'nin çelik ithalatı düştü

ABD'nin 2023 yılında çelik ithalatı %8,7 oranında düşüş gösterdi.

26.01.2024 - 09:16 | | Foreks Haber
ABD'nin çelik ithalatı düştü

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü (AISI) yıllık çelik ithalatının %8,7 düştüğünü bildirdi. AISI, ABD'nin Aralık 2023'te, kasım ayına göre %2,6 artışla toplam 2,082 milyon ton çelik ithal ettiğini açıkladı.

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AISI verilerine göre 2023 yılının tamamında toplam ve mamul çelik ithalatı 2022 yılına kıyasla sırasıyla %8,7 ve %14,1 düşüşle 28,16 ve 21,69 milyon ton olarak gerçekleşti.

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