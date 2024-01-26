Altın fiyatları ne kadar oldu?

Geçtiğimiz gün altın fiyatları için en kritik gelişme ABD’de açıklanan 4. çeyrek büyüme rakamlarıydı. ABD ekonomisi 2023 yılının son çeyreğinde beklentilerden daha güçlü büyüme gösterdi.

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ABD Ticaret Bakanlığı'nın Ekonomik Analizler Bürosu verilerine göre GSYH dördüncü çeyrekte yüzde 3,3 arttı. Beklenti yüzde 2,0 büyüme olacağı yönündeydi.

PİYASALAR KRİTİK VERİYİ BEKLİYOR

Öte yandan bugün saat 16.30’da Fed’in enflasyon göstergesi olarak yakından izlediği çekirdek kişisel tüketim giderleri verisi açıklanacak. Çekirdek kişisel tüketim giderlerinin yıllık yüzde 3, aylık ise yüzde 0.2 olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Kritik veri enflasyonun seyrine ilişkin önemli ipuçları verecek.

ALTIN FİYATLARI DÜN YÜKSELDİ

Geçtiğimiz güne 2012 dolardan başlayan ons altın 2025 dolara kadar yükseldikten sonra günü 2020 dolardan kapattı.

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Dün 1956 liradan açılan gram altın 1971 liraya kadar yükseldikten sonra 1964 liradan kapandı.

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BUGÜN PİYASADA SON DURUM NE?

Haftanın son işlem gününe 2020 dolardan başlayan ons altın şu dakikalarda hafif yükselerek 2021 dolardan işlem görüyor. Ons altında gün içerisinde en düşük 2018 dolar, en yüksek ise 2024 dolar seviyeleri görüldü.

Bugüne 1963 liradan başlayan gram altın şu dakikalarda yükselerek 1970 liradan işlem görüyor. Gram altında gün içerisinde en düşük 1962 lira, en yüksek ise 1986 lira seviyeleri test edildi.