ABD'nin enflasyonu belli oldu

ABD’de eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre tüketici fiyatları yıllık bazda yüzde 8.2 oranında arttı.

Piyasa beklentisi ise tüketici fiyatlarının yıllık bazda yüzde 8.1 oranında artması yönündeydi. Ağustos ayında tüketici fiyatları yıllık bazda yüzde 8.3 oranında yukarı gelmişti.

Temmuz ayında tüketici fiyatları yüzde 9,1 ile 1981 yılı Kasım ayından sonra en yüksek seviyesini görmüştü.

Tüketici fiyatları aylık bazda ise yüzde 0.4 oranında yükseldi. Piyasa beklentisi ise enflasyonun yüzde 0.2 oranında yükseleceği yönündeydi.

Verinin açıklanmasının ardından piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) kasım ayında 75 baz puanlık faiz artışına gideceği fiyatlanmaya başlandı.

Çekirdek olarak kabul edilen gıda ve enerji hariç tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,6, yıllık yüzde 6,6 arttı. Analistlerin beklentisi aynı sırayla yüzde 0,4 ve yüzde 6,5 artış olacağı yönündeydi.

Ülkede enerji fiyatları aylık yüzde 2,1 düşerken, yıllık artış yüzde 23,8'den yüzde 19,8 seviyesine indi. Gıda fiyatlarında aylık yüzde 0,8, yıllık yüzde 11,2 artış yaşandı.

Ortalama haftalık kazançlar yüzde 0,1 düşüş gösterdi.