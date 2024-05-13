ABD'nin federal bütçe açığı azaldı

İlk 7 ayda açık 855 milyar dolar oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre %8 azaldı. Genellikle büyük vergi ödemelerinin yapıldığı Nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 artışla 210 milyar dolar fazla verildi.

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Bireysel gelir vergisi iadeleri, bu yıl %9 oranında düştü. Kamu borcuna ilişkin faiz ödemeleri ise bu yıl geçen yıla göre %36 artarak 624 milyar dolar oldu.

Kongre Bütçe Ofisi kısa süre önce yayınladığı bir raporda "2024 mali yılında şu ana kadarki açık geçen yılın aynı dönemindeki açıktan daha küçük olsa da, yılın tamamındaki açığın daha büyük olması muhtemel görünüyor" dedi.

CBO'ya göre, ödenmemiş öğrenci ve afet kredileri için ilan edilmiş ancak kaydedilmemiş ekstra maliyetler açığı artıracaktır. CBO ayrıca Nisan ayına kadar gelir tahsilatlarının beklenenden daha az olduğunu belirtti.