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ABD'nin gümrük vergisine Çin'den misilleme

ABD'nin Çin'den yapılan ithalata yüzde 10 ek gümrük vergisini bugün uygulamaya koymasının ardından Çin'den ilk misillemeler geldi.

04.02.2025 - 09:10 | | Foreks Haber
ABD'nin gümrük vergisine Çin'den misilleme

Çin bazı Amerikan mallarına gümrük vergisi uygulama kararı aldı.

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Çin Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ABD'den ithal erdilen kömür ve LNG'ye yüzde 15 vergi uygulanacak.

ABD'den alınan ham petrol tarım makinaları ve araçlara ek yüzde 10 gümrük vergisi getirildi.

Maliye Bakanlığı açıklamasına göre ABD mallarına yeni tarifeler 10 Şubat'ta yürürlüğe girecek.

Çin Ticaret Bakanlığı da tungsten, tellür, rutenyum, molibden ile ilişkili materyallere ihracat kontrolü uygulanacağını açıkladı.

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