ABD'nin gümrük vergisine Çin'den misilleme

Çin bazı Amerikan mallarına gümrük vergisi uygulama kararı aldı.

Haberin Devamı

Çin Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ABD'den ithal erdilen kömür ve LNG'ye yüzde 15 vergi uygulanacak.

ABD'den alınan ham petrol tarım makinaları ve araçlara ek yüzde 10 gümrük vergisi getirildi.

Maliye Bakanlığı açıklamasına göre ABD mallarına yeni tarifeler 10 Şubat'ta yürürlüğe girecek.

Çin Ticaret Bakanlığı da tungsten, tellür, rutenyum, molibden ile ilişkili materyallere ihracat kontrolü uygulanacağını açıkladı.