ABD'nin ham petrol stokları arttı

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkede ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 100 varil artarak yaklaşık 493 milyon 100 bin varile yükseldiğini açıkladı.

Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 375 bin varil artacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 1 milyon 400 bin varil azalarak 634 milyon 500 bin varil olarak gerçekleşti.

Söz konusu dönemde, ABD'nin benzin stokları 100 bin varil artışla 235 milyon 100 bin varil olarak kayıtlara geçti.

Petrol üretimi azaldı

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta, bir önceki haftaya göre günlük ortalama 1 milyon 211 bin varil artarak yaklaşık 6 milyon 616 bin varil, ihracatı ise günlük ortalama 7 bin varil azalarak 2 milyon 541 bin varil oldu.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi, 17-23 Nisan'da 103 bin varil azalarak yaklaşık 11 milyon 342 bin varil oldu.

EIA'nın Nisan 2021 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 11 milyon varil, gelecek yıl ise 11 milyon 900 bin varil olması bekleniyor.