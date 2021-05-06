Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaABD'nin ham petrol stokları azaldı
HaberlerUzmanpara Haberleri ABD'nin ham petrol stokları azaldı
ABONE OL

ABD'nin ham petrol stokları azaldı

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta, bir önceki haftaya göre 8 milyon varil azaldı.

06.05.2021 - 09:10 | | AA
ABD'nin ham petrol stokları azaldı

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkede ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 8 milyon varil (yüzde 1,6) azalarak yaklaşık 485 milyon 100 bin varile gerilediğini açıkladı.

Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 2 milyon 200 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 1 milyon varil azalarak 633 milyon 400 bin varil olarak gerçekleşti.

Söz konusu dönemde, ABD'nin benzin stokları 700 bin varil artışla 235 milyon 800 bin varil olarak kayıtlara geçti.

Petrol üretimi arttı

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta, bir önceki haftaya göre günlük ortalama 1 milyon 164 bin varil azalarak yaklaşık 5 milyon 451 bin varil, ihracatı ise günlük ortalama 1 milyon 581 bin varil artarak 4 milyon 122 bin varil oldu.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi, 24-30 Nisan'da 15 bin varil artarak yaklaşık 11 milyon 357 bin varil oldu. 

EIA'nın Nisan 2021 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 11 milyon varil, gelecek yıl ise 11 milyon 900 bin varil olması bekleniyor.

GÜNCEL HABERLER

Son dakika! Meteoroloji bölge bölge açıkladı! Geliyor

Son dakika! Meteoroloji bölge bölge açıkladı! Geliyor

Avrupa'nın en büyük buzulunda mikroplastik parçaları bulundu

Avrupa'nın en büyük buzulunda mikroplastik parçaları bulundu

Tam kapanma baskını! 'Nace kodumuz var' dedi ama iş yeri mühürlendi

Tam kapanma baskını! 'Nace kodumuz var' dedi ama iş yeri mühürlendi

İngiltere yerel seçimler için sandık başında

İngiltere yerel seçimler için sandık başında

Tatlıcı ailesinde miras kavgası! Tüm servetini Amerikalı eşine bıraktı

Tatlıcı ailesinde miras kavgası! Tüm servetini Amerikalı eşine bıraktı

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kapsam dışına çıktı ne demek? Tam kapanma sosyal yardım başvurusu kapsam dışına çıktı ne demek?

Kapsam dışına çıktı ne demek? Tam kapanma sosyal yardım başvurusu kapsam dışına çıktı ne demek?

Sıradaki Haber
Emeklilere, engelli ve yaşlılık aylığı alanlara güzel haber!

Emeklilere, engelli ve yaşlılık aylığı alanlara güzel haber!

Sıradaki Haber
Sosyal medya bu soygun girişimini konuşuyor

Sosyal medya bu soygun girişimini konuşuyor

Sıradaki Haber
En son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Kandilli Rasathanesi 6 Mayıs son depremler listesi...

En son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Kandilli Rasathanesi 6 Mayıs son depremler listesi...

Sıradaki Haber