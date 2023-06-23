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ABD'nin ham petrol üretimi sert düştü

ABD'nin haftalık ham petrol üretimi Eylül 2021'den bu yana en büyük düşüşü gösterdi.

23.06.2023 - 09:41 |
ABD'nin ham petrol üretimi sert düştü

Enerji Bilgi İdaresi (EIA) verilerine göre ABD'nin ham petrol üretimi geçtiğimiz hafta Eylül 2021'den bu yana görülen en büyük düşüşü yaşadı.

Geçtiğimiz hafta ham petrol üretimi 200 bin varil/gün azalarak 12,2 milyon varil/gün oldu.

Geçtiğimiz hafta stratejik petrol rezervi 1,7 milyon varil azalarak 350 milyon varil oldu. Rezerv Ağustos 1983'ten bu yana görülen en düşük seviyeye indi.

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