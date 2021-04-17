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ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

ABD'de petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı, bu hafta 7 arttı.

17.04.2021 - 09:59 | | AA
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 10-16 Nisan haftasında bir önceki haftaya göre 7 artarak 344'e yükseldi.

Ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı son 1 yılda ise toplam 94 adet azaldı.

Perşembe gününü 66,94 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 66,77 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise cuma gününü 63,13 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol, perşembe gününü 63,46 dolar seviyesinde tamamlamıştı. 

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