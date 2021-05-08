Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı
HaberlerUzmanpara Haberleri ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı
ABONE OL

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

ABD'de petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı, bu hafta 2 arttı.

08.05.2021 - 09:10 | | AA
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 1-7 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 2 artarak 344'e yükseldi

Ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı son 1 yılda ise toplam 52 arttı.

Perşembe gününü 68,09 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 68,25 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise cuma gününü 64,88 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol, perşembe gününü 64,71 dolar seviyesinde tamamlamıştı. 

    GÜNCEL HABERLER

    Beşiktaş'ta makas atan sürücü dehşet saçtı! 4 yaralı 11 araç hasar gördü

    Beşiktaş'ta makas atan sürücü dehşet saçtı! 4 yaralı 11 araç hasar gördü

    Son dakika... ABD askeri üssüne drone saldırısı!

    Son dakika... ABD askeri üssüne drone saldırısı!

    Dogecoin ne kadar oldu? Kripto parada sert yükseliş

    Dogecoin ne kadar oldu? Kripto parada sert yükseliş

    Japonya'da fırkateyn balıkçı gemisiyle çarpıştı

    Japonya'da fırkateyn balıkçı gemisiyle çarpıştı

    Cips paketinden çıktı, şaşkına döndü!

    Cips paketinden çıktı, şaşkına döndü!

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Ramazan Bayramı ne zaman, hangi tarihte? Bayram ayın kaçında, tatil kaç gün?

    Ramazan Bayramı ne zaman, hangi tarihte? Bayram ayın kaçında, tatil kaç gün?

    Sıradaki Haber
    Milyonları ilgilendiriyor! 1 gün bile olsa maaş bağlanıyor

    Milyonları ilgilendiriyor! 1 gün bile olsa maaş bağlanıyor

    Sıradaki Haber
    Putin'den Sputnik aşısı için 'Kalaşnikof' benzetmesi

    Putin'den Sputnik aşısı için 'Kalaşnikof' benzetmesi

    Sıradaki Haber
    Beşiktaş'ta makas atan sürücü dehşet saçtı! 4 yaralı 11 araç hasar gördü

    Beşiktaş'ta makas atan sürücü dehşet saçtı! 4 yaralı 11 araç hasar gördü

    Sıradaki Haber