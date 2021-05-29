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ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

ABD'de petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 3 arttı.

29.05.2021 - 09:46 | | AA
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 22-28 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 3 artarak 359'a yükseldi.

Ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı son 1 yılda ise toplam 137 arttı.

Perşembe gününü 69,46 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı cuma gününü 69,63 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise cuma gününü 66,32 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol perşembe gününü 66,85 dolar seviyesinde tamamlamıştı. 

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