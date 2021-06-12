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ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

ABD'de petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 6 arttı.

12.06.2021 - 10:33 | | AA
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 5-11 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 6 artarak 365'e yükseldi.

Ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı son 1 yılda ise toplam 166 arttı.

Perşembe gününü 72,52 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı cuma gününü 72,59 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise cuma gününü 70,81 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol perşembe gününü 70,29 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

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