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ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

ABD'de petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 2 adet arttı.

10.07.2021 - 08:23 | | AA
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 3-9 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 2 adet artarak 378'e yükseldi.

Ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı son 1 yılda ise toplam 197 adet arttı.

Perşembe gününü 74,12 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı cuma gününü 75,59 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise cuma gününü 74,63 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol perşembe gününü 72,94 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

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