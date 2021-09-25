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ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 10 adet arttı.

25.09.2021 - 10:34 | | AA
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 18-24 Eylül döneminde bir önceki haftaya göre 10 adet artarak 421'e yükseldi. ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son 1 yılda ise toplam 238 adet arttı.

Perşembe gününü 77,25 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 78,05 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise cuma gününü 73,98 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol perşembe gününü 73,30 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

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