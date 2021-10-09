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ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 5 adet arttı.

09.10.2021 - 10:39 | | AA
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 1-8 Ekim döneminde bir önceki haftaya göre 5 adet artarak 533'e yükseldi. ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son 1 yılda ise toplam 264 adet arttı.

Perşembe gününü 81,95 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 82,39 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise cuma gününü 79,35 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol perşembe gününü 78,30 dolar seviyesinde tamamlamıştı. 

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