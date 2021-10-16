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ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta adet arttı.

16.10.2021 - 09:40 | | AA
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 8-15 Ekim döneminde bir önceki haftaya göre 12 artarak 445'e yükseldi. ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son 1 yılda ise toplam 240 arttı.

Perşembe gününü 84 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 84,84 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise cuma gününü 82,53 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol perşembe gününü 81,31 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

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