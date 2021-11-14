ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 5-12 Kasım döneminde bir önceki haftaya göre 4 adet artarak 454'e yükseldi.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son 1 yılda ise toplam 218 adet arttı.

Perşembe gününü 82,87 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 81,99 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise cuma gününü 80,72 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol perşembe gününü 81,59 dolar seviyesinde tamamlamıştı.