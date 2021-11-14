Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı
HaberlerUzmanpara Haberleri ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 4 adet arttı.

14.11.2021 - 09:48 | | AA
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 5-12 Kasım döneminde bir önceki haftaya göre 4 adet artarak 454'e yükseldi.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son 1 yılda ise toplam 218 adet arttı.

Perşembe gününü 82,87 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 81,99 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise cuma gününü 80,72 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol perşembe gününü 81,59 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

    TİGEM yaklaşık 77 bin ton inek sütü satacak

    TİGEM yaklaşık 77 bin ton inek sütü satacak

    'Karşının taksisiyim' diyerek yolcu seçen taksiciye ceza yağdı!

    'Karşının taksisiyim' diyerek yolcu seçen taksiciye ceza yağdı!

    bu haberleri kaçırma

    GÜNCEL HABERLER

    TİGEM yaklaşık 77 bin ton inek sütü satacak

    TİGEM yaklaşık 77 bin ton inek sütü satacak

    'Karşının taksisiyim' diyerek yolcu seçen taksiciye ceza yağdı!

    'Karşının taksisiyim' diyerek yolcu seçen taksiciye ceza yağdı!

    Hoparlörün içine gizlenen 2 bin 570 adet extacy hap ele geçirildi

    Hoparlörün içine gizlenen 2 bin 570 adet extacy hap ele geçirildi

    Kosova sandık başında

    Kosova sandık başında

    Deniz yoluyla yapılacak tehlikeli yük taşımacılığına ilişkin kurallar belirlendi

    Deniz yoluyla yapılacak tehlikeli yük taşımacılığına ilişkin kurallar belirlendi

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Mustafa Karadayı kimdir? Bulgaristan Cumhurbaşkanı seçimlerinde Türk aday Mustafa Karadayı nereli?

    Mustafa Karadayı kimdir? Bulgaristan Cumhurbaşkanı seçimlerinde Türk aday Mustafa Karadayı nereli?

    Sıradaki Haber
    Emeklilik bekleyenlere flaş uyarı! Yüksek maaş için...

    Emeklilik bekleyenlere flaş uyarı! Yüksek maaş için...

    Sıradaki Haber
    ‘Evlilik için ehliyet’ Meclis gündeminde!

    ‘Evlilik için ehliyet’ Meclis gündeminde!

    Sıradaki Haber
    'Karşının taksisiyim' diyerek yolcu seçen taksiciye ceza yağdı!

    'Karşının taksisiyim' diyerek yolcu seçen taksiciye ceza yağdı!

    Sıradaki Haber