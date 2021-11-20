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ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 7 adet arttı.

20.11.2021 - 09:17 | | AA
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 12-19 Kasım döneminde bir önceki haftaya göre 7 adet artarak 461'e yükseldi.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son 1 yılda ise toplam 230 adet arttı.

Perşembe gününü 81,84 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 78,89 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise cuma gününü 76,10 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol perşembe gününü 79,01 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

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