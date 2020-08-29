CANLI BORSA
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerUzmanpara Haberleri ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı
29.08.2020 - 09:33 | | AA

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 3 adet azaldı.

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı
ABONE OL

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 22-28 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 3 azalarak 180'e geriledi.

Bu sonuçla, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı son 1 yılda toplam 562 adet azalmış oldu.

Perşembe gününü 45,60 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı cuma gününü 45,87 dolar seviyesinde tamamladı. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise cuma gününü 42,96 dolar düzeyinde kapattı. WTI, perşembe gününü 43,04 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Ülke çapında dev uygulama! Bin 281 kişi yakalandı...

    Ülke çapında dev uygulama! Bin 281 kişi yakalandı...

    Milyonları ilgilendiriyor! O borçlar silindi ama...

    Milyonları ilgilendiriyor! O borçlar silindi ama...

    Rusya 59 yıl sonra ilk kez görüntüleri yayınladı

    Rusya 59 yıl sonra ilk kez görüntüleri yayınladı

    Son dakika... Doğu Akdeniz'de sıcak gelişme! Türkiye ilan etti

    Son dakika... Doğu Akdeniz'de sıcak gelişme! Türkiye ilan etti

    Sıradaki Haber