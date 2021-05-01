Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı
HaberlerUzmanpara Haberleri ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı
ABONE OL

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

ABD'de petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı, bu hafta 1 adet azaldı.

01.05.2021 - 10:10 | | AA
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 24-30 Nisan haftasında bir önceki haftaya göre 1 adet azalarak 342'ye geriledi.

Ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı son 1 yılda ise toplam 17 adet arttı.

Perşembe gününü 68,56 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 66,66 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise cuma gününü 63,48 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol, perşembe gününü 65,01 dolar seviyesinde tamamlamıştı. 

    GÜNCEL HABERLER

    Adana'da tarihi kalıntılara zarar verildiği iddia edildi

    Adana'da tarihi kalıntılara zarar verildiği iddia edildi

    Resmen başladı! ABD ve NATO askerleri çekiliyor

    Resmen başladı! ABD ve NATO askerleri çekiliyor

    Son dakika... Sınırda şoke eden görüntü! Personelin dikkatiyle tespit edildi

    Son dakika... Sınırda şoke eden görüntü! Personelin dikkatiyle tespit edildi

    Gizemli hastalık 'Havana Sendromu' yeniden gündemde

    Gizemli hastalık 'Havana Sendromu' yeniden gündemde

    Türkiye likit destekle devleri geride bıraktı

    Türkiye likit destekle devleri geride bıraktı

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Adana'da tarihi kalıntılara zarar verildiği iddia edildi

    Adana'da tarihi kalıntılara zarar verildiği iddia edildi

    Sıradaki Haber
    Bankada parası olan herkesi ilgilendiriyor!

    Bankada parası olan herkesi ilgilendiriyor!

    Sıradaki Haber
    Türk mutasyonu gerçekten oluştu mu?

    Türk mutasyonu gerçekten oluştu mu?

    Sıradaki Haber
    Tam kapanmada sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar? Sokağa çıkma yasağı cezasını delenler ne kadar ödeyecek?

    Tam kapanmada sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar? Sokağa çıkma yasağı cezasını delenler ne kadar ödeyecek?

    Sıradaki Haber