Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı yükseldi
HaberlerUzmanpara Haberleri ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı yükseldi

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı yükseldi

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 7 arttı.

11.09.2021 - 09:34 | | AA
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı yükseldi

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 4 -10 Eylül döneminde bir önceki haftaya göre 7 artarak 401'e yükseldi. Ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı son 1 yılda ise toplam 221 arttı.

Perşembe gününü 73,03 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 72,46 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise cuma gününü 72,88 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol perşembe gününü 69,69 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

    İstanbul Boğazı'nda gemi arızası!

    İstanbul Boğazı'nda gemi arızası!

    Dünyanın canlı yayında izlediği dehşet... 11 Eylül'ün perde arkasındaki sır!

    Dünyanın canlı yayında izlediği dehşet... 11 Eylül'ün perde arkasındaki sır!

    bu haberleri kaçırma

    GÜNCEL HABERLER

    İstanbul Boğazı'nda gemi arızası!

    İstanbul Boğazı'nda gemi arızası!

    Dünyanın canlı yayında izlediği dehşet... 11 Eylül'ün perde arkasındaki sır!

    Dünyanın canlı yayında izlediği dehşet... 11 Eylül'ün perde arkasındaki sır!

    Kahramanmaraş'a 350 milyon liralık 'altın' yatırım

    Kahramanmaraş'a 350 milyon liralık 'altın' yatırım

    Şanlıurfa'da 'kasten öldürme' suçundan aranan zanlı yakalandı

    Şanlıurfa'da 'kasten öldürme' suçundan aranan zanlı yakalandı

    Hububat ihracatı 8 ayda yüzde 18 arttı

    Hububat ihracatı 8 ayda yüzde 18 arttı

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İstanbul Boğazı'nda gemi arızası!

    İstanbul Boğazı'nda gemi arızası!

    Sıradaki Haber
    Milyonlarca çalışan faiziyle geri alabilir

    Milyonlarca çalışan faiziyle geri alabilir

    Sıradaki Haber
    ABD'de çarpıcı araştırma: Ölüm riski 11 kat yüksek

    ABD'de çarpıcı araştırma: Ölüm riski 11 kat yüksek

    Sıradaki Haber
    Şanlıurfa'da 'kasten öldürme' suçundan aranan zanlı yakalandı

    Şanlıurfa'da 'kasten öldürme' suçundan aranan zanlı yakalandı

    Sıradaki Haber