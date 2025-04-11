Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2025 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
Uzmanpara'ABD'nin resesyona girme ihtimali arttı'
HaberlerUzmanpara'ABD'nin resesyona girme ihtimali arttı'

'ABD'nin resesyona girme ihtimali arttı'

ABD eski Hazine Bakanı Janet Yellen, Trump'ın değişen gümrük tarifeleri politikasının ABD'nin resesyona girme ihtimalini artırdığını söyledi.

11.04.2025 - 09:31 | | Foreks Haber
'ABD'nin resesyona girme ihtimali arttı'

Yellen, CNN'de yaptığı açıklamada gümrük tarifelerinin iş yatırımlarında ve tüketici harcamalarında bir kesintiye yol açacağını ve bunun da ekonomik bir gerilemeyi tetikleyebileceğini söyledi.

Haberin Devamı

Yellen, Trump yönetiminin tarife politikalarının ortalama bir ABD hanesine yılda 4.000 dolara mal olabileceğini belirterek, “Bu, bir yönetimin iyi işleyen bir ekonomiye uyguladığını gördüğüm en kötü kendi kendine açılan yaradır” dedi.

Çin'e uygulanan gümrük vergilerinin özellikle zarar verici olabileceğini söyleyen Yellen, "ABD ve küresel ekonomi üzerinde büyük etkilere yol açacaklar. Bu politikaların nereye varacağını kimse bilmiyor" diye konuştu.

ABD'de üretici enflasyonu yavaşladı

ABD'de üretici enflasyonu yavaşladı

Dolar endeksi 3 yılın en düşük seviyesini gördü

Dolar endeksi 3 yılın en düşük seviyesini gördü