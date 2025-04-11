'ABD'nin resesyona girme ihtimali arttı'

Yellen, CNN'de yaptığı açıklamada gümrük tarifelerinin iş yatırımlarında ve tüketici harcamalarında bir kesintiye yol açacağını ve bunun da ekonomik bir gerilemeyi tetikleyebileceğini söyledi.

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Yellen, Trump yönetiminin tarife politikalarının ortalama bir ABD hanesine yılda 4.000 dolara mal olabileceğini belirterek, “Bu, bir yönetimin iyi işleyen bir ekonomiye uyguladığını gördüğüm en kötü kendi kendine açılan yaradır” dedi.

Çin'e uygulanan gümrük vergilerinin özellikle zarar verici olabileceğini söyleyen Yellen, "ABD ve küresel ekonomi üzerinde büyük etkilere yol açacaklar. Bu politikaların nereye varacağını kimse bilmiyor" diye konuştu.