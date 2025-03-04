'ABD'nin resesyona girme ihtimali çok düşük'

Sidney'de düzenlenen Avustralya Finansal İnceleme İş Zirvesi'nde konuşma yapan Solomon, ABD Başkanı Donald Trump'ın ticarette dengesizlikler olduğu görüşüne göre hareket ettiğini söyledi.

Haberin Devamı

Trump, Kanada ve Meksika'ya yeni tarifeler uygulamaya devam ettiğini söyledi.

Beyaz Saray, Trump'ın Çin'e uygulanan gümrük vergilerini %20'ye çıkaran bir kararnameyi imzaladığını ve kararın Washington'da gece yarısından kısa bir süre sonra yürürlüğe gireceğini duyurdu.

Solomon, "Çin ekonomisi önemli olumsuzluklarla karşı karşıya" diye konuştu.