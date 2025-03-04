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Uzmanpara'ABD'nin resesyona girme ihtimali çok düşük'
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'ABD'nin resesyona girme ihtimali çok düşük'

Goldman Sachs İcra Kurulu Başkanı (CEO) David Solomon, küresel ticaret politikasını çevreleyen belirsizliğe rağmen ABD ekonomisinin resesyona girme ihtimalinin çok düşük olduğunu söyledi.

04.03.2025 - 09:29 | | Foreks Haber
'ABD'nin resesyona girme ihtimali çok düşük'

Sidney'de düzenlenen Avustralya Finansal İnceleme İş Zirvesi'nde konuşma yapan Solomon, ABD Başkanı Donald Trump'ın ticarette dengesizlikler olduğu görüşüne göre hareket ettiğini söyledi.

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Trump, Kanada ve Meksika'ya yeni tarifeler uygulamaya devam ettiğini söyledi.

Beyaz Saray, Trump'ın Çin'e uygulanan gümrük vergilerini %20'ye çıkaran bir kararnameyi imzaladığını ve kararın Washington'da gece yarısından kısa bir süre sonra yürürlüğe gireceğini duyurdu.

Solomon, "Çin ekonomisi önemli olumsuzluklarla karşı karşıya" diye konuştu.

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