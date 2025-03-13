'ABD'nin resesyona girme olasılığı yükseldi'

CNBC'ye konuşan Kersman, ABD'nin bu yıl resesyona girme ihtimalinin "belki %35" olduğunu söyledi. Bu, Pimco'nun Aralık 2024'te ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifelerinin yansımaları olarak tahmin ettiği yaklaşık %15'lik ihtimalden daha yüksek.

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Principal Asset Management Başkanı ve CEO'su Kamal Bhatia'ya göre bu tür ticaret politikaları nedeniyle iç tüketimin artması ABD ekonomisinin beklenenden daha fazla büyümesine yardımcı olabilir.