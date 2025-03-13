Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2025 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
Uzmanpara'ABD'nin resesyona girme olasılığı yükseldi'
HaberlerUzmanpara'ABD'nin resesyona girme olasılığı yükseldi'

'ABD'nin resesyona girme olasılığı yükseldi'

Pimco Genel Müdürü ve Asya-Pasifik Başkanı Alec Kersman, ABD'nin 2025 yılında resesyona girme ihtimalinin uyguladığı gümrük vergileri nedeniyle arttığını söyledi.

13.03.2025 - 09:15 | | Foreks Haber
'ABD'nin resesyona girme olasılığı yükseldi'

CNBC'ye konuşan Kersman, ABD'nin bu yıl resesyona girme ihtimalinin "belki %35" olduğunu söyledi. Bu, Pimco'nun Aralık 2024'te ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifelerinin yansımaları olarak tahmin ettiği yaklaşık %15'lik ihtimalden daha yüksek.

Haberin Devamı

Principal Asset Management Başkanı ve CEO'su Kamal Bhatia'ya göre bu tür ticaret politikaları nedeniyle iç tüketimin artması ABD ekonomisinin beklenenden daha fazla büyümesine yardımcı olabilir.

Oturduğu daireyi ateşe verdi! Hastaneye kaldırıldı

Oturduğu daireyi ateşe verdi! Hastaneye kaldırıldı

Galatasaray'dan kaleye gençlik aşısı! Transferde ters köşe

Galatasaray'dan kaleye gençlik aşısı! Transferde ters köşe