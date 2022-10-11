'ABD'nin resesyona girmesi büyük olasılık'

CNBC'ye konuşan Dimon hızla yükselen enflasyon, büyük faiz artırımları, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) parasal sıkılaştırmasının bilinmeyen etkilerinin potansiyel bir resesyonun göstergeleri arasında olduğunu vurguladı.

Dimon, "Bunlar ABD ve dünya ekonomisini resesyona itecek çok ciddi şeyler. Avrupa halihazırda resesyonda ve ABD'nin şu andan 6-9 ay sonra bir çeşit resesyona girmesi büyük olasılık" diye konuştu.

S&P 500'ün cari seviyeden yüzde 20 daha aşağı gelebileceğini de ifade eden Dimon, "Bu yüzde 20'lik düşüşün ilk yüzde 20'lik gerilemeden çok daha acı verici olması muhtemel" dedi.