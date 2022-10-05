ABD'nin ulusal borcu 31 trilyon doları aştı

Hazine Bakanlığı'nın raporuna göre pazartesi günü itibarıyla toplam ulusal borç 31,1 trilyon dolar oldu.

ABD'nin ulusal borcu 2020 yılı başından bu yana 8 trilyon dolar ve son 8 ayda 1 trilyon dolar artış gösterdi.

Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın göreve geldiği 20 Ocak 2009'da borç 10,6 trilyon dolar, Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve geldiği 20 Ocak 2017'de 19,9 trilyon dolar ve ABD Başkanı Joe Biden'ın göreve geldiği 20 Ocak 2021'de 27,8 milyar dolar seviyesindeydi

Sorumlu Mali Bütçe Komitesi geçtiğimiz ay yaptığı tahminde Biden yönetiminin uyguladığı politikaların 2021-2031 yılları arasında ABD'nin bütçe açığını 4,8 trilyon dolar artıracağını ifade etmişti.