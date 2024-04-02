'ABD'nin ulusal borcu büyüyen bir endişe'

Yatırımcılarına bir mektup görderen Griffin, ABD'nin ulusal borcunun "göz ardı edilemeyecek büyüyen bir endişe" olduğunu da vurguladı.

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Griffin, Kongre Bütçe Ofisi tahminlerine atıfta bulunarak net faiz harcamalarının 2023 yılında gayri safi yurt içi hasılanın %3,1'ine ulaşacağının tahmin edildiğini söyledi.

Mektupta bu oranın 1974-2023 yılları arasındaki ortalamadan bir puan daha fazla olduğu belirtildi.

Griffin mektubunda, "İşsizlik %3.75 civarında seyrederken ABD hükümetinin %6.4'lük bir açık vermesi sorumsuzluktur. Gelecek nesiller pahasına borçlanmaya son vermeliyiz" dedi.

Griffin, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadeleye devam etmesi nedeniyle önümüzdeki birkaç çeyrekte ekonomik büyümenin potansiyelinin altına düşeceğini öngördüklerini, ancak tüketicilerin düşen enflasyon ve yükselen ücretler nedeniyle reel gelirdeki artıştan faydalanacağına inandıklarını da vurguladı.