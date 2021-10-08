AB'nin Brexit fonu yürürlüğe girdi

Brexit Uyum Fonu’nun kurulmasına ilişkin düzenleme AB Resmi Gazetesi'nde yayımlandı. Böylece, Birleşik Krallık'ın AB üyeliğinden ayrılmasının ekonomik sonuçları ile mücadele amacıyla 5 milyar euroluk fon kurulmuş oldu.

Fon, Brexit'in AB ülkelerindeki ekonomik, sosyal ve bölgesel etkileriyle mücadeleye katkı sağlamak için kullanılacak. Söz konusu fonun 1,6 milyar euroluk kısmı 2021 yılında dağıtılacak. Geriye kalan 3,4 milyar euro ise 2025'e kadar kullanılacak.

Fon, özellikle Brexit'ten etkilenen işletmelere, balıkçılara ve yerel topluluklara destek sağlayacak. AB Konseyi Başkanı Charles Michel de sosyal medya hesabından, "Brexit Uyum Fonu bugün itibarıyla yürürlüğe girdi." paylaşımında bulundu.

Fonun üye ülkelerin dayanışmasını ortaya koyduğunu belirten Michel, Brexit'ten etkilenen herkesin söz konusu kaynaktan faydalanabileceğini ifade etti.

Fonun, İrlanda'ya yaklaşık 1 milyar euro, Hollanda'ya 810 milyon euro, Fransa'ya 670 milyon euro, Almanya'ya 590 milyon euro ve Belçika'ya 350 milyon euro mali destek sağlaması bekleniyor.

Fonla, özellikle Brexit'ten etkilenen balıkçılara önemli miktarda yardım sağlanması planlanıyor. İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya'dan oluşan Birleşik Krallık'ta, Haziran 2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı alınmıştı. Birleşik Krallık AB'den resmen 31 Ocak 2020'de ayrılmıştı.