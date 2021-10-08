Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaAB'nin Brexit fonu yürürlüğe girdi
HaberlerUzmanpara Haberleri AB'nin Brexit fonu yürürlüğe girdi

AB'nin Brexit fonu yürürlüğe girdi

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülke ekonomilerini Brexit'in olumsuz etkilerinden korumak üzere hazırlanan 5 milyar euroluk fon bugünden itibaren yürürlüğe girdi.

08.10.2021 - 11:12 | | AA
AB'nin Brexit fonu yürürlüğe girdi

Brexit Uyum Fonu’nun kurulmasına ilişkin düzenleme AB Resmi Gazetesi'nde yayımlandı. Böylece, Birleşik Krallık'ın AB üyeliğinden ayrılmasının ekonomik sonuçları ile mücadele amacıyla 5 milyar euroluk fon kurulmuş oldu.

Fon, Brexit'in AB ülkelerindeki ekonomik, sosyal ve bölgesel etkileriyle mücadeleye katkı sağlamak için kullanılacak. Söz konusu fonun 1,6 milyar euroluk kısmı 2021 yılında dağıtılacak. Geriye kalan 3,4 milyar euro ise 2025'e kadar kullanılacak.

Fon, özellikle Brexit'ten etkilenen işletmelere, balıkçılara ve yerel topluluklara destek sağlayacak. AB Konseyi Başkanı Charles Michel de sosyal medya hesabından, "Brexit Uyum Fonu bugün itibarıyla yürürlüğe girdi." paylaşımında bulundu.

Fonun üye ülkelerin dayanışmasını ortaya koyduğunu belirten Michel, Brexit'ten etkilenen herkesin söz konusu kaynaktan faydalanabileceğini ifade etti.

Fonun, İrlanda'ya yaklaşık 1 milyar euro, Hollanda'ya 810 milyon euro, Fransa'ya 670 milyon euro, Almanya'ya 590 milyon euro ve Belçika'ya 350 milyon euro mali destek sağlaması bekleniyor.

Fonla, özellikle Brexit'ten etkilenen balıkçılara önemli miktarda yardım sağlanması planlanıyor. İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya'dan oluşan Birleşik Krallık'ta, Haziran 2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı alınmıştı. Birleşik Krallık AB'den resmen 31 Ocak 2020'de ayrılmıştı.

Sinop'ta kestane rekoltesinin 500 ton civarında gerçekleşmesi bekleniyor

Sinop'ta kestane rekoltesinin 500 ton civarında gerçekleşmesi bekleniyor

11'inc kattan düşen 12 yaşındaki Muhammed Ecir öldü

11'inc kattan düşen 12 yaşındaki Muhammed Ecir öldü

bu haberleri kaçırma

GÜNCEL HABERLER

'Hisar A+' Hava Savunma Sistemi, Konya'da sergilendi

'Hisar A+' Hava Savunma Sistemi, Konya'da sergilendi

Sinop'ta kestane rekoltesinin 500 ton civarında gerçekleşmesi bekleniyor

Sinop'ta kestane rekoltesinin 500 ton civarında gerçekleşmesi bekleniyor

11'inc kattan düşen 12 yaşındaki Muhammed Ecir öldü

11'inc kattan düşen 12 yaşındaki Muhammed Ecir öldü

Pırlanta tasarımcısı Gamze'nin katiline iyi hal indirimli cezayı Yargıtay onadı

Pırlanta tasarımcısı Gamze'nin katiline iyi hal indirimli cezayı Yargıtay onadı

Son dakika... Nobel Barış Ödülü iki gazeteciye gitti

Son dakika... Nobel Barış Ödülü iki gazeteciye gitti

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

11'inc kattan düşen 12 yaşındaki Muhammed Ecir öldü

11'inc kattan düşen 12 yaşındaki Muhammed Ecir öldü

Sıradaki Haber
1100 TL ödeniyor! Hesaplara daha az para yatırılıyor

1100 TL ödeniyor! Hesaplara daha az para yatırılıyor

Sıradaki Haber
Koronavirüse karşı ilk hap şeklinde ilaç Molnupiravir!

Koronavirüse karşı ilk hap şeklinde ilaç Molnupiravir!

Sıradaki Haber
Pırlanta tasarımcısı Gamze'nin katiline iyi hal indirimli cezayı Yargıtay onadı

Pırlanta tasarımcısı Gamze'nin katiline iyi hal indirimli cezayı Yargıtay onadı

Sıradaki Haber