AB'nin bütçe açığı kuralları uygulanmayacak

AB Komisyonu üyesi Paolo Gentiloni, COVID-19 salgınının yol açtığı resesyondan toparlanmanın desteklenmesi çabaları çerçevesinde Avrupa

Birliği'nin kamu borçlanmalarını sınırlayan kurallarının 2021 yılında da uygulanmayacağını söyledi.

Avrupa Birliği'nin bütçe kurallarının uygulanmasından sorumlu kurum olan AB Komisyonu, bütçe açığının GSYH'nın yüzde 3'ü seviyesinin altında olması ve kamu borcunun her yıl azaltılmasına yönelik kuralları AB ekonomisinin COVID-19 salgınının etkisi ile resesyona girmesinin ardından askıya almıştı.

Euro Bölgesi maliye bakanlarını bir araya getiren Eurogroup toplantısı sonrası konuşan Gentiloni, "Bütçe politikasına ilişkin olarak, geçen hafta AB maliye bakanlarına 2021 yılı için ulusal bütçelerini hazırlarken yönlendirme sağlayacak bir mektup gönderdik. Genel Kaçış Klozu 2021 yılında da aktif olacak. Mali politikalar gelecek yıl da hem Euro Bölgesi seviyesinde hem de bireysel olarak üye ülkelerde toparlanmayı desteklemeye devam etmeli" dedi.

Euro Bölgesi üyesi ülkelerin 20 21 yılı bütçe taslaklarını 15 Ekim'e kadar AB Komisyonu'na sunmaları gerekiyor.