AB'nin dış ticareti ocakta azaldı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Euro Bölgesi'nin ocak ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı. Buna göre, AB'nin ihracatı, ocakta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,8 azalarak 148,3 milyar euroya, ithalatı da yüzde 16,9 düşüşle 139,9 milyar euroya indi. Böylece AB'de ocak ayında 8,4 milyar euroluk dış ticaret fazlası gerçekleşti.

Euro Bölgesi'nde ise ihracat, ocakta 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 11,4 daralarak 163,1 milyar euro, ithalat da yüzde 14,1 gerileyerek 156,8 milyar euro oldu. Euro Bölgesi'nin ticaret fazlası, ocakta yaklaşık 6,3 milyar euro olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde AB ülkelerinden en fazla ithalat yapan ülkeler 28,1 milyar euro ile ABD, 18 milyar euro ile İngiltere, 16,1 milyar euro ile Çin, 11,6 milyar euro ile İsviçre, 5,9 milyar euro ile Türkiye ve 5,7 milyar euro ile Rusya oldu.

AB ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler ise 33,3 milyar euro ile Çin, 14,5 milyar euro ile ABD, 10,2 miyar euro ile Rusya, 8,8 milyar euro ile İsviçre, 6,4 milyar euro ile Birleşik Krallık, 5,7 milyar euro ile Türkiye, 4,8 milyar euro ile Japonya olarak belirlendi.