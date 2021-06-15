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AB'nin ihracatı nisanda hızlı yükseldi

Avrupa Birliği'nin (AB) ihracatı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin gevşemeye başladığı nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43,4 arttı.

15.06.2021 - 12:41 | | AA
AB'nin ihracatı nisanda hızlı yükseldi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Euro Bölgesi'nin nisan ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı. Buna göre, AB'nin ihracatı, nisanda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43,4 artarak 179 milyar euroya, ithalatı da yüzde 32,8 yükselerek 166 milyar euroya çıktı. Böylece AB'de nisan ayında 13 milyar euroluk dış ticaret fazlası gerçekleşti.

Euro Bölgesi'nde ise ihracat, nisanda 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 43,2 yükselişle 193,8 milyar euro, ithalat da yüzde 37,4 artışla 182,8 milyar euro oldu. Euro Bölgesi'nin ticaret fazlası, nisanda yaklaşık 11 milyar euro olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde AB ülkelerinden en fazla ithalat yapan ülkeler 32,4 milyar euro ile ABD, 22,3 milyar euro ile İngiltere, 19,1 milyar euro ile Çin, 13,1 milyar euro ile İsviçre, 7,5 milyar euro ile Rusya ve 6,7 milyar euro ile Türkiye oldu.

AB ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler ise 34,5 milyar euro ile Çin, 18,4 milyar euro ile ABD, 11,7 milyar euro ile Birleşik Krallık, 11,4 miyar euro ile Rusya, 10,3 milyar euro ile İsviçre ve 6,6 milyar euro ile Türkiye olarak belirlendi.

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