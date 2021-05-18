AB'nin ihracatı yükseldi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Euro Bölgesi'nin mart ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'nin ihracatı, martta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,6 artarak 195,1 milyar euroya, ithalatı da yüzde 19 yükselerek 176,3 milyar euroya çıktı. Böylece AB'de mart ayında 18,8 milyar euroluk dış ticaret fazlası gerçekleşti.

Euro Bölgesi'nde ise ihracat, martta 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 8,9 yükselişle 212,1 milyar euro, ithalat da yüzde 19,2 artışla 196,3 milyar euro oldu. Euro Bölgesi'nin ticaret fazlası, martta yaklaşık 15,8 milyar euro olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde AB ülkelerinden en fazla ithalat yapan ülkeler 34,6 milyar euro ile ABD, 25,6 milyar euro ile İngiltere, 21,1 milyar euro ile Çin, 13,9 milyar euro ile İsviçre, 8 milyar euro ile Rusya ve 7,5 milyar euro ile Türkiye oldu.

AB ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler ise 39,1 milyar euro ile Çin, 21,1 milyar euro ile ABD, 13,1 milyar euro ile Birleşik Krallık, 11,1 miyar euro ile Rusya, 10,8 milyar euro ile İsviçre ve 6,8 milyar euro ile Türkiye olarak belirlendi.