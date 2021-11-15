AB'nin ithalatı hızlı yükseldi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Euro Bölgesi'nin eylül ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'nin ihracatı, eylülde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,4 artarak 186,9 milyar euroya, ithalatı da yüzde 26,5 yükselerek 186,4 milyar euroya çıktı. Böylece AB, eylül ayında 500 milyon euroluk dış ticaret fazlası verdi.

Euro Bölgesi'nde ise ihracat, eylülde 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 10 yükselişle 209,3 milyar euro, ithalat da yüzde 21,6 artışla 202 milyar euro oldu. Euro Bölgesi'nin ticaret fazlası, eylülde 7,3 milyar euro olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde AB ülkelerinden en fazla ithalat yapan ülkeler 34,1 milyar euro ile ABD, 25,2 milyar euro ile Birleşik Krallık, 18,3 milyar euro ile Çin, 13,1 milyar euro ile İsviçre, 7,8 milyar euro ile Rusya ve 6,5 milyar euro ile Türkiye oldu.

AB ülkelerine en fazla ihracat gerçekleştiren ülkeler ise 44,4 milyar euro ile Çin, 20,5 milyar euro ile ABD, 13,4 milyar euro ile Rusya, 12,5 milyar euro ile Birleşik Krallık, 10,2 milyar euro ile İsviçre, 6,8 milyar euro ile Norveç ve 6,6 milyar euro ile Türkiye olarak belirlendi.