AB'nin Rusya ile ticareti düştü

Mevsimsel etkilerden arındırılmış verilere göre Rusya ile AB arasında ihracat ile ithalat, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası kayda değer düşüş gösterdi ve Şubat 2022-Eylül 2022 arasında Rusya'nın AB'nin ithalatında payı yüzde 6,4'ten yüzde 3,8'e indi.

AB'nin ihracatında Rusya'nın payı da yüzde 2,3'ten yüzde 1,1'e geriledi.

AB'nin Rusya ile ticaret açığı Mart 2022'de 19,6 milyar euro ile tepe yaptıktan sonra Eylül 2022'de 9,7 milyar euro seviyesine geriledi.